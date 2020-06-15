У излечившихся от коронавируса россиян обнаружили общее необычное осложнение

Многие россияне, которые полностью вылечились от коронавирусной инфекции, жалуются, что у них остался озноб вне зависимости от погоды. Об этом рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова, сообщает "Комсомольская правда".

Она отметила, что такое осложнение люди часто принимают за повторное заболевание и начинают снова принимать лекарства.

— Однако поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то учёные пришли к выводу, что речь идёт именно о нарушении в центральной нервной системе (ЦНС), из-за чего страдает центр терморегуляции, — подчеркнула Павлова, добавив, что пока непонятно, временное это нарушение или постоянное.

Специалист также рассказала, что вирус способен поражать не только клетки эпителия (слизистой) органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, но и клетки ткани ЦНС. Такое повреждение может быть вызвано как непосредственным проникновением вируса, так и его токсинами.

Врач поведала, что при коронавирусе увеличивается риск нарушения свёртываемости крови. Это может привести к инсультам и отёку альвеол лёгких, возникает гипоксия. Одним из последствий таких изменений в организме человека может стать нарушение терморегуляции, что и приводит к ощущению озноба даже после полного выздоровления.