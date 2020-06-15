В России продажи дезинфицирующих средств в 2020 году выросли на 1100% из-за коронавируса

На фоне ситуации с коронавирусом за первые месяцы 2020 года продажи защитных и дезинфицирующих средств в России значительно увеличились. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании "Такском".

— Продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена на эту категорию товаров выросла на 2%, — говорится в сообщении.

Похожая ситуация и со статистикой по защитным маскам: рост стоимости составил 8%, а продаж — 150%. Аналогичная ситуация с перчатками: прирост 16% и 63% соответственно. А вот антисептики демонстрировали другую динамику: продажи выросли на 264%, при этом средняя цена упала на 19%.

Отмечается, что исследование было составлено на основе 18 миллиардов кассовых чеков со всей России, пиковые показатели в каждой категории пришлись на май.