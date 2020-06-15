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Власти Пекина предупредили о высоком риске распространения коронавируса в городе

Они намерены провести эпидемиологическое расследование.

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Фото © ЕРА / ТАСС

Риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города чрезвычайно высок. С таким заявлением выступил официальный представитель городского правительства, передаёт Центральное телевидение Китая.

По его словам, в ближайшее время власти реализуют самые решительные меры и проведут подробное эпидемиологическое расследование в очаге и соседних районах, чтобы выявить источник коварного заболевания. Также будут проведены обследования всех местных жителей.

Ранее Лайф сообщал, что на одном из крупнейших продуктовых рынков Пекина "Синьфади" выявили вспышку коронавирусной инфекции. Результаты обследования его работников дали почти 50 положительных результатов.

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