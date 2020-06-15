В Москве сняли сериал про Пушкина-инстаграмщика в эпоху коронавируса — видео

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Актёры Московского открытого студенческого театра сняли небольшой сериал о похождениях Александра Пушкина в современной России в период коронавируса, в котором поэт ведёт собственный блог в "Инстаграме". Лайф пообщался с вдохновителем идеи — Ильёй Кожухарем.
— Идея сериала пришла ко мне во время поездки на автобусе в один из первых дней "эпохи самоизоляции". Тогда все активно обсуждали Болдинскую осень, какая она была плодотворная у Александра Сергеевича, а мне почему-то подумалось, что и тогда всё было не так просто, — сказал он.
В сериале помимо самого поэта можно встретить также его супругу Наташу Гончарову, с которой он периодически связывается по видеосвязи, его свекровь, а также Жору Дантеса, который, в отличие от оригинальной истории, является закадычным другом Пушкина. При этом тему состоявшейся дуэли они всё же обсуждают, правда, в шуточной форме.