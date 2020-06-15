Наталия Орейро захотела получить российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на оформление российского гражданства.

Она рассказала, что недавно зашла в Посольство РФ в Аргентине и её спросили, не хочет ли она получить гражданство, раз её столько связывает со страной.

— Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении, — приводит её слова ТАСС.

Артистка отметила, что она задумалась о гражданстве после шутки в программе "Вечерний Ургант". Тогда ведущий назвал её самой русской среди иностранок, и она ответила, что ей давно следовало обзавестись российским паспортом. Орейро также призналась, что поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта и сейчас у неё набралось около 15 таких "документов".