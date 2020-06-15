Глава "Газпром нефти" прокомментировал продление рекордной сделки ОПЕК+

Баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке пока ещё не достигнут, в этой связи состоявшееся продление сделки по рекордному сокращению добычи странами — участницами ОПЕК+ является логичным решением. Об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
— В условиях того, что мы только-только выходим из карантина, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, на рынке ещё присутствует большое количество запасов, которые были сформированы за последние месяцы.
Ранее Лайф сообщал, что страны ОПЕК+ подписали соглашение о дальнейшем сокращении добычи нефти ещё на один месяц — до конца июля 2020 года. Сразу после заседания Саудовская Аравия подняла свои расценки на чёрное золото на рекордный уровень.