Глава "Газпром нефти" прокомментировал продление рекордной сделки ОПЕК+

Баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке пока ещё не достигнут, в этой связи состоявшееся продление сделки по рекордному сокращению добычи странами — участницами ОПЕК+ является логичным решением. Об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

— В условиях того, что мы только-только выходим из карантина, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, на рынке ещё присутствует большое количество запасов, которые были сформированы за последние месяцы.