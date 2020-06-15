КНДР пообещала осуществить "акт возмездия" Сеулу за отправку агитационных листовок

Власти КНДР пообещали Южной Корее организовать "акт возмездия" силами армии страны из-за отправки Сеулом агитационных листовок, которые оскорбляют руководство Северной Кореи. Об этом сообщает издание Rodong Sinmun.
— Наша непобедимая революционная армия осуществит акт возмездия за оскорбление нашего народа, который никогда ранее не был так сильно возмущён, — отмечается в публикации.
Сообщается, что возмездие базируется на гневе народа КНДР, а ответ южному соседу стал "национальным консенсусом" для жителей республики.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась из-за заброса антиправительственных листовок в Северную Корею. Акцию организовал ряд неправительственных организаций Республики Корея, которые поддерживает оппозиция страны. Следствием этого стал разрыв со стороны КНДР всех линий связи с Южной Кореей.