НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

КНДР пообещала осуществить "акт возмездия" Сеулу за отправку агитационных листовок

Отмечается, что ответ южному соседу стал "национальным консенсусом" для северокорейского народа.

430

Фото © Flickr / (stephan)

Власти КНДР пообещали Южной Корее организовать "акт возмездия" силами армии страны из-за отправки Сеулом агитационных листовок, которые оскорбляют руководство Северной Кореи. Об этом сообщает издание Rodong Sinmun.

Наша непобедимая революционная армия осуществит акт возмездия за оскорбление нашего народа, который никогда ранее не был так сильно возмущён, — отмечается в публикации.

Сообщается, что возмездие базируется на гневе народа КНДР, а ответ южному соседу стал "национальным консенсусом" для жителей республики.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась из-за заброса антиправительственных листовок в Северную Корею. Акцию организовал ряд неправительственных организаций Республики Корея, которые поддерживает оппозиция страны. Следствием этого стал разрыв со стороны КНДР всех линий связи с Южной Кореей.

Выбор редакции

Loading...