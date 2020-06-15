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С места разлива топлива в Норильске собрали более 28 тысяч кубометров водонефтяной смеси

За последние 24 часа удалось собрать почти три тысячи кубометров.

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Фото © Денис Кожевников / ТАСС

За минувшие сутки спасателями на месте разлива топлива под Норильском было собрано почти три тысячи кубометров смеси воды и нефтепродуктов, за всё время операции — более 28 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации ЧС.

За сутки собрано топливно-водяной смеси 2912 кубометров (всего 28 710 кубометров), в том числе с акватории реки Амбарной 2338 кубометров (всего 23 614 кубометров), — приводит агентство текст сообщения.

Напомним, инцидент, в результате которого в водоём разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, произошёл на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. В регионе введён режим ЧС федерального уровня, произошедшее уже называют экологической катастрофой.

По данным Росприроднадзора, причиной разлива нефтепродуктов могла стать просадка бетонной площадки, на которой установлен топливный бак. Директор и главный инженер предприятия были арестованы.

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