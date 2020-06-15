В Швейцарии пассажир поезда забыл мешок с золотом

В Швейцарии ищут пассажира, который забыл в вагоне поезда трёхкилограммовый мешок с золотом на сумму 152 тысячи фунтов стерлингов (13,3 миллиона рублей). Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что в октябре прошлого года неизвестный оставил сумку, в которой лежали драгоценные металлы, на участке железной дороги между Санкт-Галленом и Люцерном.

Объявление о поиске хозяина золотого мешка местные власти опубликовали после того, как его не удалось разыскать в ходе внутреннего расследования. Как будут проверяться заявления людей, которые сообщат, что золото принадлежит им, не уточняется.