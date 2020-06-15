Канадские военные инструкторы возобновят несение службы на Украине

Вооружённые силы Канады возобновляют миссию "по оказанию содействия силам безопасности Украины" и направляют Киеву 90 военных инструкторов после небольшого перерыва, вызванного ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал СВС.

— Военнослужащие будут развёрнуты в июне 2020 года и пройдут 14-дневный период изоляции по прибытии на Украину. По завершении этого периода изоляции они приступят к выполнению своих обязанностей, — приводит телеканал текст заявления Минобороны страны.

В документе представитель ВС Канады Леи Кэмпбелл указал, что ещё 50 бойцов пока не смогут вылететь на Украину, но примут участие в "тренировочной миссии", как только позволят обстоятельства. Также отмечается, что, несмотря на вспышку коронавируса, на украинской территории по-прежнему находится около 60 канадских военных.

Совместная канадско-украинская операция UNIFIER проходит с 2015 года на спецполигоне во Львовской области. В начале марта канадское правительство продлило срок соглашения с Киевом ещё на три года и пообещало выделить 1,5 миллиона долларов на укрепление полиции.