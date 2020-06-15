Лайф снял с коптера, что стало с перевернувшимся на Камчатке катером, экипаж которого пропал без вести

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В распоряжении Лайфа оказалось снятое с коптера видео, на котором можно увидеть катер "Тихий", перевернувшийся в Авачинской бухте на Камчатке.

На кадрах видно, что судно не получило каких-либо существенных повреждений. Его уже вытащили на сушу и доставили к месту стоянки.

По информации регионального главка МЧС РФ, спасатели возобновили поиски четырёх пропавших членов экипажа катера "Тихий". Работы ведут семь человек на катере "Асакадзе". Кроме того, для поисков с воздуха будет задействован беспилотник. К поискам подключатся и все проходящие суда, которым передана радиограмма о происшествии.