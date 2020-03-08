Канада выделит 1,5 миллиона долларов для укрепления полиции Украины

Глава Министерства иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань побывал на Украине с визитом, сообщается в пресс-релизе ведомства.

По его итогам стороны договорились о сотрудничестве и помощи украинской полиции. Отмечается, что для поддержки правоохранительных органов Незалежной будет выделено два миллиона канадских долларов (около 1,5 миллиона долларов США), которые будут выплачены в течение трёх лет.

Средства будут выделены в рамках проводимых на Украине реформ. Канада помогает дружественной стране в их реализации, к чему и был приурочен приезд Шампаня, проходивший с 4 по 6 марта.

Глава ведомства также посетил полигон во Львовской области, где 200 канадских инструкторов с 2015 года обучают украинских военнослужащих в рамках операции Unifier.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине предложили усилить позиции в Чёрном море списанными кораблями из США.