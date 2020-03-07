На Украине предложили усилить позиции в Чёрном море списанными кораблями из США

Списанные корабли США помогут Украине принципиально усилить свои позиции в Чёрном море по сравнению с другими региональными государствами. Об этом заявил замглавы киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

— Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы "секонд-хенд" кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Чёрном море, — отметил он.

Самусь заявил, что если новому министру обороны Украины Андрею Тарану удастся добиться такого развития событий, то это будет "суперуспехом".

Ранее Лайф сообщал, что Министерство обороны США планирует поставить на Украину противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на сумму 125 миллионов долларов.

Напомним, осенью прошлого года США приостановили военную помощь Украине, ссылаясь на то, что в стране слишком высокий уровень коррупции и деньги попросту не доходят до адресатов. Однако потом, заметив некоторый прогресс в сфере борьбы с коррупцией, Штаты решили всё-таки возобновить финансирование украинской армии.