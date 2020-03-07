СМИ: Пентагон планирует обеспечить Украину военной техникой на 125 миллионов долларов

Министерство обороны США планирует поставить на Украину противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на сумму 125 миллионов долларов. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в конгрессе и Белом доме.

Общий транш Украине предполагает военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, следовательно, те поставки, о которых идёт речь, — это лишь половина от намеченного. Сроки выполнения поставок не уточняются.

— Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, находящееся на рассмотрении конгресса, — сообщила телекомпании официальный представитель Пентагона подполковник американских ВВС Карла Глисон.

Напомним, осенью прошлого года США приостановили военную помощь Украине, ссылаясь на то, что в стране слишком высокий уровень коррупции и деньги попросту не доходят до адресатов. Однако потом, заметив некоторый прогресс в сфере борьбы с коррупцией, Штаты решили всё-таки возобновить финансирование украинской армии.