Мажор, хвастающий деньгами и голыми моделями, пообещал 344 тыс. за название для своей автобиографии

39-летний Дэн Билзерян из Флориды, США, ежедневно показывает в своём инстаграме, как именно выглядит та самая американская мечта. Мужчина купается в роскоши, обнимаясь с полуголыми моделями и устраивая грандиозные вечеринки, выстраивая пачки денег в ряд, чтобы не мешали, выкладывает фото с дорогих яхт и прочее в том же духе. Жизнь у Дэна была насыщенная — он почти стал морским котиком армии США, снялся в нескольких голливудских фильмах и прославился как профессиональный игрок в покер.
И тут мужчина решил отобразить всё это в автобиографии, которую он написал сам. Но с названием возникли проблемы, ведь сложно в краткую фразу уместить весь красочный опыт Дэна. Поэтому он обратился к 31,4 миллиона подписчиков и предложил 5 тысяч долларов (344 тысячи рублей) тому, кто придумает самое подходящее заглавие для книги. Некоторые действительно постарались вложить и юмор, и смысл в предложения, но большинство не упустило возможности проехаться по Дэну, пишет Lad Bible.
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Больше всего Дэну досталось от пользователей в "Твиттере", куда он продублировал своё предложение о названии автобиографии. Его пост набрал 30,9 тысячи лайков и 49,4 тысячи комментариев, и такое соотношение просто невероятно. Некоторые пользователи соцсети не забыли пройтись по тому, что своим успехом Дэн обязан отцу, чей трастовый фонд он сейчас и спускает на роскошную жизнь и вечеринки.
WOW-news
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