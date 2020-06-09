Мажор, хвастающий деньгами и голыми моделями, пообещал 344 тыс. за название для своей автобиографии

39-летний Дэн Билзерян из Флориды, США, ежедневно показывает в своём инстаграме, как именно выглядит та самая американская мечта. Мужчина купается в роскоши, обнимаясь с полуголыми моделями и устраивая грандиозные вечеринки, выстраивая пачки денег в ряд, чтобы не мешали, выкладывает фото с дорогих яхт и прочее в том же духе. Жизнь у Дэна была насыщенная — он почти стал морским котиком армии США, снялся в нескольких голливудских фильмах и прославился как профессиональный игрок в покер.

Фото © Instagram / danbilzerian

И тут мужчина решил отобразить всё это в автобиографии, которую он написал сам. Но с названием возникли проблемы, ведь сложно в краткую фразу уместить весь красочный опыт Дэна. Поэтому он обратился к 31,4 миллиона подписчиков и предложил 5 тысяч долларов (344 тысячи рублей) тому, кто придумает самое подходящее заглавие для книги. Некоторые действительно постарались вложить и юмор, и смысл в предложения, но большинство не упустило возможности проехаться по Дэну, пишет Lad Bible.

Фото © Instagram / danbilzerian

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Фото © Instagram / danbilzerian