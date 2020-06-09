10 преображений девушек, которые стали намного счастливее, забыв про диеты и набрав десятки килограммов

Тред с фотографиями взрослых женщин с формами? 59–104 кг. Кидайте свои фотографии в комментарии!
Фото © Twitter / tayyrainn
Твит тут же стал вирусным. Его репостнули больше 33 тысяч раз, лайков поставлено порядка 160 тысяч. А в комментариях девушки принялись делиться своими кадрами, которые доказывают, что даже после набора веса ты можешь чувствовать себя отлично.
50 кг ➡️ 68 кг
Фото © Twitter / CydneyElise
"Теперь я вешу как взрослая здоровая женщина"
Фото © Twitter / baboloki_m
64 кг ➡️ 75 кг
Фото © Twitter / Darkskindchk
61 кг ➡️ 75 кг счастливого человека
Фото © Twitter / hello_dali_
77 кг ➡️➡️ 102 кг
Фото © Twitter / Jeesa_Jay
19 лет и 45 кг против 66 кг в 25 лет
Фото © Twitter / ReneeZhana
45 кг ➡️ 64 кг
Фото © Twitter / senseiBird
48 кг ➡️ 64 кг, и я всё ещё набираю
Фото © Twitter / xYoItsRox
47 кг ➡️ 59 кг
Фото © Twitter / HoustonWigQueen
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