10 преображений девушек, которые стали намного счастливее, забыв про диеты и набрав десятки килограммов

Тред с фотографиями взрослых женщин с формами? 59–104 кг. Кидайте свои фотографии в комментарии!

Фото © Twitter / tayyrainn

Твит тут же стал вирусным. Его репостнули больше 33 тысяч раз, лайков поставлено порядка 160 тысяч. А в комментариях девушки принялись делиться своими кадрами, которые доказывают, что даже после набора веса ты можешь чувствовать себя отлично.

50 кг ➡️ 68 кг

Фото © Twitter / CydneyElise

"Теперь я вешу как взрослая здоровая женщина"

Фото © Twitter / baboloki_m

64 кг ➡️ 75 кг

Фото © Twitter / Darkskindchk

61 кг ➡️ 75 кг счастливого человека

Фото © Twitter / hello_dali_

77 кг ➡️➡️ 102 кг

Фото © Twitter / Jeesa_Jay

19 лет и 45 кг против 66 кг в 25 лет

Фото © Twitter / ReneeZhana

45 кг ➡️ 64 кг

Фото © Twitter / senseiBird

48 кг ➡️ 64 кг, и я всё ещё набираю

Фото © Twitter / xYoItsRox

47 кг ➡️ 59 кг