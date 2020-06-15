НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

На Камчатке тушат пожар площадью 750 гектаров возле села с населением 2 тысячи человек

Для защиты местных жителей была проложена минерализованная полоса протяжённостью 30 километров и шириной 10 метров.

166
Post cover

Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

Вблизи села Эссо на Камчатке пожарные ликвидируют возгорание площадью 750 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Отмечается, что на месте ЧП возгорание ликвидируют более 50 человек. Также в тушении задействованы два вертолёта с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы, автоцистерны. К месту пожара организована бесперебойная подача воды.

Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

1 / 2

Само возгорание валежника было обнаружено 10 июня. Тогда его площадь составила три гектара. Сейчас работы затруднены из-за сухой погоды, крутизны склона и труднодоступности местности.

Для защиты местных жителей была проложена минерализованная полоса протяжённостью 30 километров и шириной 10 метров.

Выбор редакции

Loading...