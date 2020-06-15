Наталия Орейро: Я почувствовала духовную связь с Россией с первой поездки в эту страну

Звезда сериала "Дикий ангел" — уругвайская актриса Наталия Орейро — призналась, что с первого приезда в Россию почувствовала с ней духовную связь.

— Уже 20 лет я практически ежегодно приезжаю в Россию, и с первого же визита в 2001 году я почувствовала большую духовную связь с этой нацией. Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей, — рассказала она в интервью ТАСС.

Артистка отметила, что восхищается историей страны, "полной храбрости и мужества". Кроме того, ей нравится творчество русских писателей и поэтов.

Орейро добавила, что за прошедшие годы успела побывать во многих городах, пересекла Транссибирскую магистраль, ездила в Сибирь и на Урал. Она заявила, что считает страну своим "вторым домом", и подчеркнула, что русский язык ей легче понимать, чем английский. По словам актрисы, она неоднократно пела на русском и каждый раз "старалась сделать это с уважением к языку".