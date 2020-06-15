В Красноярске разыскивают женщину, которая жестоко избила ребёнка в лифте — видео

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Полиция Красноярска устанавливает личность женщины, которая избила малолетнюю девочку в лифте жилого дома в Октябрьском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

— Я услышала, как она кричала на ребёнка — то ли Дима, то ли Дина, хватит, — написала в соцсетях свидетельница случившегося.

Сама женщина в этом доме не живёт, а была у кого-то в гостях. После инцидента она уехала на такси. Правоохранители просят всех, кто может помочь в установлении её личности, сообщить об этом.