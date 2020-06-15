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В Красноярске разыскивают женщину, которая жестоко избила ребёнка в лифте — видео

По словам соседей, она не проживает в доме, где всё произошло.

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Видео © VK / Я живу в Красноярске

Полиция Красноярска устанавливает личность женщины, которая избила малолетнюю девочку в лифте жилого дома в Октябрьском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Я услышала, как она кричала на ребёнка — то ли Дима, то ли Дина, хватит, — написала в соцсетях свидетельница случившегося.

Сама женщина в этом доме не живёт, а была у кого-то в гостях. После инцидента она уехала на такси. Правоохранители просят всех, кто может помочь в установлении её личности, сообщить об этом.

Ранее Лайф сообщал, что следователи Приамурья проводят проверку по факту публикации в соцсетях видеозаписи, на которой мать заставляет дочку целовать отчима.

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