В Сети завирусилось видео, показывающее, как жертва домашнего насилия может тайно попросить о помощи

Канадская женская организация, ужаснувшись участившимися во время пандемии случаями домашнего насилия, решила создать и распространить способ, которым любая жертва сможет незаметно попросить о помощи. Когда-то таким способом была чёрная точка на ладони, но она оставляет след, по которому абьюзер может вычислить все попытки жертвы сбежать. Ролик со спасительным жестом был опубликован на YouTube, пишет News.com.

На ролике две девушки созвонились по видеосвязи, чтобы просто пообщаться. Одна из них — блондинка — спрашивает у подруги рецепт её чудесного бананового хлеба. Та отвечает, что рецепт вообще-то мамин, но он простой и беспроигрышный. Затем её подруга-блондинка поправляет волосы и, продолжая разговор, делает жест рукой. Она сперва показывает ладонь, затем загибает большой палец и закрывает его остальными, сжимая руку в кулак. После этого у смуглой подруги вмиг меняется лицо, а блондинка еле сдерживает слёзы.

Фото © YouTube / Canadian Women's Foundation

Этот ролик вызвал море эмоций у пользователей Сети, которые поспешили поделиться им в соцсетях. Самой успешной в этом стала тиктокерша Рашда Кхалид, её видео посмотрели 1,6 млн раз. В комментариях ей писали, насколько это полезное видео и как оно их напугало. А "Твиттер" заполонили публикации со ссылками на её ролик. Такой жест оказался очень полезным, ведь он незаметен и не оставляет никаких подсказок для абьюзера.

Фото © YouTube / Canadian Women's Foundation

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