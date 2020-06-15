Заставляла целовать отчима. Жительницу Благовещенска обвинили в насилии над дочерью — видео

Видео © Instagram / amirablag

Жительница Благовещенска пожаловалась на соседку, обвинив её в насилии над дочерью. По её словам, женщина заставляла ребёнка целовать отчима. В подтверждение своих слов она опубликовала в "Инстаграме" видео из коридора многоквартирного дома, на котором слышны громкие детские крики.

— У меня сердце разрывается слушать это почти каждый день, у ребёнка с психикой уже не всё в порядке. Мама просит свою дочку целовать отчима, или кем он там приходится. Девочка просилась к нам из-за того, что не хочет там находиться, а помочь я ей не могу, — написала соседка в соцсети.

На инцидент обратили внимание следователи СУ СКР по Амурской области. Они уже начали проверять видеозапись, свидетельствующую о психологическом насилии.