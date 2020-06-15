Заставляла целовать отчима. Жительницу Благовещенска обвинили в насилии над дочерью — видео

Видео © Instagram / amirablag
Жительница Благовещенска пожаловалась на соседку, обвинив её в насилии над дочерью. По её словам, женщина заставляла ребёнка целовать отчима. В подтверждение своих слов она опубликовала в "Инстаграме" видео из коридора многоквартирного дома, на котором слышны громкие детские крики.
— У меня сердце разрывается слушать это почти каждый день, у ребёнка с психикой уже не всё в порядке. Мама просит свою дочку целовать отчима, или кем он там приходится. Девочка просилась к нам из-за того, что не хочет там находиться, а помочь я ей не могу, — написала соседка в соцсети.
На инцидент обратили внимание следователи СУ СКР по Амурской области. Они уже начали проверять видеозапись, свидетельствующую о психологическом насилии.
По данным региональных СМИ, девочка после развода родителей осталась на попечении отца, но сейчас навещает свою родную мать. Соседи утверждают, что та нередко злоупотребляет алкоголем вместе со своим сожителем.