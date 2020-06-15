В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за коронавируса

В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, в связи со вспышкой коронавируса на оптовом столичном рынке ввели военное положение. Об этом сообщает NBD со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что решение принято из-за близкого расположения Баодина и Пекина — между городами крайне тесное грузовое сообщение и активное перемещение людей.
В мегаполисе проживает более одиннадцати с половиной миллионов человек, он расположен в 140 километрах от столицы Китая.
Напомним, ранее в Пекине предупредили о высоком риске распространения коронавируса в городе из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. Отмечается, что в ближайшее время власти реализуют самые решительные меры, а также проведут подробное эпидемиологическое расследование в очаге и соседних районах, чтобы выявить источник заболевания. В городе частично введён режим военного времени.