В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за коронавируса

В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, в связи со вспышкой коронавируса на оптовом столичном рынке ввели военное положение. Об этом сообщает NBD со ссылкой на местные власти.



Отмечается, что решение принято из-за близкого расположения Баодина и Пекина — между городами крайне тесное грузовое сообщение и активное перемещение людей.



В мегаполисе проживает более одиннадцати с половиной миллионов человек, он расположен в 140 километрах от столицы Китая.

