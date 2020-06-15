В России выявили ещё 8246 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус выявили ещё у 8246 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19. Отмечается, что 34,3% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее количество подтверждённых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (+1359). В пятёрку лидеров также вошли Московская область (+689), Санкт-Петербург (+252), Свердловская (+233) и Воронежская (+220) области.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки полностью побороть болезнь удалось 4489 пациентам, общее число выздоровевших от коронавируса достигло 284 539.