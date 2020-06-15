Россияне назвали желаемую зарплату после окончания пандемии CoViD-19

После окончания действия ограничений, введённых на фоне CoViD-19, россияне хотели бы в среднем зарабатывать около 74 тысяч рублей в месяц. Такие данные озвучили в сервисе "Работа.ру" после проведения опроса, исследование публикует РБК.

Каждый пятый респондент (21%) заявил, что хотел бы получать больше 100 тысяч рублей, ещё 29% мечтают получать от 50 до 70 тысяч рублей, а 27% согласились на доход от 30 до 50 тысяч рублей.

Аналитики отметили, что в целом запросы соотечественников отличаются в зависимости от региона проживания. Так, подавляющее число опрошенных из Москвы заявили, что хотят получать в среднем 82 тысячи рублей, тогда как жители Северной столицы согласились на 72 тысячи рублей.

Выяснилось, что ожидания мужчин и женщин также отличаются. Первые хотели бы зарабатывать 86 тысяч рублей, тогда как представительницы прекрасного пола претендуют на доход в размере 61 тысячи рублей.

В опросе, проведённом в июне, приняли участие 4,9 тысячи совершеннолетних россиян.