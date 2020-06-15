СМИ: Посла Чехии вызвали в МИД России

Посла Чешской Республики в России Витезслава Пивоньку вызвали в Министерство иностранных дел РФ, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Какие-либо подробности собеседник агентства не привёл. В посольстве подтвердили факт вызова Пивоньки в МИД, однако не стали говорить о его причинах.

5 июня Прага объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. О решении сообщил чешский премьер Андрей Бабиш. По словам политика, оно связано с историей о якобы имевшей место перевозке смертельного яда рицина в Прагу одним из сотрудников Посольства РФ. Дипмиссия назвала вопиющими и лживыми инсинуациями обвинения в подготовке покушения на чешских политиков. В российском внешнеполитическом ведомстве решение Праги назвали недружественным, пообещав зеркальный ответ.