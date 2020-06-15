"Доктор Смерть" Алёна Верди умерла в больнице Краснодара, не приходя в сознание

Лжехирург Алёна Верди, искалечившая как минимум десять пациенток, скончалась в больнице Краснодара, не приходя в сознание. Она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Об этом Лайфу сообщил источник.

О том, что Верди госпитализировали , стало известно в начале июня, так как судебное заседание по её делу перенесли. По информации, оказавшейся в распоряжении Лайфа, она впала в кому. По предварительным данным, лжехирург приняла большую дозу лекарств.

Напомним, Алёна Верди изуродовала несколько пациенток во время операций по коррекции внешности. Приехавшая с Украины лжехирург с поддельным медицинским дипломом лишь одну операцию провела в клинике, остальные пациентки получали её услуги фактически где придётся. После сообщений о том, что документы об её образовании могут быть подделкой, она заявила, что руководство клиники "сваливает" на неё свою вину, а в смерти одной из пациенток виноват некачественный наркоз.