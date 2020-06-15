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Главу Арктической академии наук обвинили в госизмене

Мужчина с февраля находится под домашним арестом.

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Валерий Митько. Фото © Арктическая академия наук

Президенту Арктической общественной академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Следователи считают, что учёный в ходе поездки в Китай передал представителям спецслужб азиатской страны секретные материалы. Когда Митько вернулся в Россию, в его квартире был проведён обыск.

Суд поместил его под домашний арест в его квартире в Ленинградской области. Я уже обжаловал это решение суда, — заявил юрист.

Павлов подчеркнул, что его клиент не признаёт свою вину. Адвокат не стал раскрывать сути предъявленных Митько обвинений. По данным источника агентства, профессор мог передать китайской стороне информацию о способах обнаружения подводных лодок и сведения о разработках в области гидроакустики.

Ранее по обвинению в госизмене арестовали сотрудника АО "ЦНИИмаш" Виктора Кудрявцева, а позже — его ученика (также сотрудника института) Романа Ковалёва. По версии следствия, учёные передавали данные секретных исследований в сфере газодинамики и гиперзвуковых технологий бельгийскому Фон-Кармановскому научному институту гидродинамики.

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