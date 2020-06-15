На Украине пятые сутки фиксируют рекордное число заболевших CoViD-19

Последние пять дней на Украине число выявленных случаев превышает отметку в 600. Так, за минувшие сутки зафиксировано 656 новых заболевших. Об этом рассказал министр здравоохранения Незалежной Максим Степанов.

За последние 24 часа число летальных исходов увеличилось на 12, а количество выздоровевших пациентов составило 171.

— Мы видим, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом у нас последние пять дней на уровне больше 650. В один из дней у нас было 753 случая. Мы ставим рекорды по заболеваемости, — отметил он в ходе онлайн-брифинга.

Эти показатели он списал на то, что люди перепутали смягчение карантина с его отменой. Глава ведомства заметил, что и количество госпитализированных тоже растёт.