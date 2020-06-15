Спрогнозирован курс доллара к концу года

Гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко считает, что курс доллара к концу 2020 года опустится до 66 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".

По прогнозам эксперта, при таком курсе и среднегодовой цене на нефть в размере 50 долларов за баррель дефицит бюджета России составит около 5 процентов ВВП.

Напомним, последний раз до отметки 66 рублей доллар опускался в начале марта 2020 года. Но после распада сделки ОПЕК+ и заявлений стран бывшего альянса о планах наращивания добычи при стремительно падающем спросе из-за CoViD-19 рубль не выдержал такого давления и начал слабеть.