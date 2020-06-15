Спрогнозирован курс доллара к концу года

Гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко считает, что курс доллара к концу 2020 года опустится до 66 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
По прогнозам эксперта, при таком курсе и среднегодовой цене на нефть в размере 50 долларов за баррель дефицит бюджета России составит около 5 процентов ВВП.
Напомним, последний раз до отметки 66 рублей доллар опускался в начале марта 2020 года. Но после распада сделки ОПЕК+ и заявлений стран бывшего альянса о планах наращивания добычи при стремительно падающем спросе из-за CoViD-19 рубль не выдержал такого давления и начал слабеть.
Ранее ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара, а также резкое снижение роли США в глобальной экономике. По его мнению, это произойдёт в 2021 году, когда мир начнёт выходить из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.