Под Норильском из реки собрали основной объём разлившихся нефтепродуктов — видео

Из русла реки Амбарной под Норильском собрали основной объём топлива, сообщила пресс-служба ПАО "Транснефть" . Три звена аварийных бригад переброшены в другие места для сбора разлившихся нефтепродуктов. Лайф публикует кадры с места ликвидации последствий аварии.

В районе ЧС работает 102 человека, туда прибудут министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним, в конце мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. МЧС РФ сообщило, что в Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По данным Росприроднадзора, причиной разлива нефтепродуктов могла стать просадка бетонной площадки, на которой установлен топливный бак. Директор и главный инженер предприятия были арестованы.