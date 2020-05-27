Коронавирусная скидка. Как латвийский блогер с георгиевской лентой проучил русофобский ресторан

Латвийский блогер Денис Бартецкий решил проверить, обслужат ли его в скандально известном ресторане Kūriņš, если заранее сделает заказ на приличную сумму, но придет туда с георгиевской ленточкой. Напомню, заведение получило известность 9 Мая этого года, когда его владелец отказался обслуживать посетителей с георгиевскими ленточками, — дескать, они символизируют агрессивную политику России на Украине.

К слову, на Украине георгиевская лента действительно запрещена. В этом Украина обскакала Латвию, где переписывание истории и реабилитация нацизма происходит все 30 лет независимости. В Латвии запрещена официальная советская символика, но не георгиевская лента.

Так что отказ обслуживать клиентов с георгиевской лентой — это натуральная дискриминация. Так считают и посетители, которым отказали в обслуживании, — они подали заявление в прокуратуру. Эксперты, правда, сомневаются в успехе. Дискриминация именно по политическим убеждениям в соответствующем законе не прописана. А найти тут дискриминацию по национальности будет сложно, и, скорее всего, суд встанет на сторону ответчика.

Раз уж добиться справедливости в суде будет весьма проблематично, своеобразно решил отреагировать на инцидент Бартецкий, который свои действия сам называет экспериментом, хотя кто-то скажет, что это явный "троллинг". Как бы то ни было, он оказался крайне удачным, достигнув цели — продемонстрировать, что там, где речь идёт о деньгах, у националистов резко "отключаются" принципы.

Итак, блогер сделал предварительный заказ и пришёл в заведение с георгиевской лентой, приколотой на видном месте. Однако на сей раз лента ни у кого из сотрудников не вызвала никаких вопросов. Хотя сотрудников было несколько и все они ленту явно видели.

Его предупредили, что в связи с чрезвычайной ситуацией меню сейчас в урезанном варианте — заказанного им блюда нет, но пообещали специально приготовить. То есть в случае отказа в обслуживании не самое дешёвое блюдо пришлось бы выбрасывать или есть самим.

Конечно, остаётся только фантазировать, что было бы, если бы блогер пришёл без предварительного заказа, но факт остаётся фактом. Обслужили, слова не сказали, ещё и скидку сделали.

А может, дело всё в том, что владелец кафе решил устроить показательную акцию именно 9 Мая? В обычные же дни всё работает в обычном режиме? Если так, что это за показуха раз в году? Если ты такой убеждённый, повесь табличку на входе: "Русским оккупантам вход воспрещён!", чтобы круглый год висела. Или боязно, что доходы резко упадут, особенно в кризис? Тем более речь о Юрмале — это не дешёвый курорт, который сильно зависит от российских туристов и где местный бизнес всегда остро переживает ухудшение отношений между нашими странами.

Латвия, в отличие от Украины, — страна ЕС, и пространство для полёта националистически озабоченной мысли несколько уже, хотя и там дискриминация на каждом шагу. Но она, как мы видим, во многих случаях быстро исчезает, когда речь идёт о деньгах.

Тот же Бартецкий описывает и другой эксперимент, когда он аналогичным образом проверял принципы праворадикального депутата Иманта Парадниекса, владельца салонов каминов. Он пришёл в магазин под видом человека, желающего купить дорогущий камин, начал разговор с консультантом по-русски. Тот сначала отвечал на латышском, однако, услышав сумму заказа, сразу перешёл на русский.

Но ведь далеко не все могут предложить большие деньги, и на этих людях "патриоты" вымещают свою ненависть, свою обиду от осознания себя, извините, продавшимися Западу. И тогда случаются инциденты, подобные тем, что был в Kūriņš 9 Мая.

Конечно, такое оставлять безнаказанным нельзя, нужно добиваться правды в судах и всеми другими законными способами. В том числе и теми, что использовал Бартецкий, фактически выставив владельца кафе на посмешище и порицание собственными единомышленниками.