Кто кого кормил? Была ли Латвия республикой-донором во времена СССР

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общесоюзный бюджет. При этом сколько конкретно выплачивала налогов Латвия, а сколько получала дотаций, министр не сообщил, однако не забыл отметить, что Латвия определится с техникой подсчёта ущерба .

Публицист и общественный деятель Борис Рожин полагает, что подобный подход в реальной, а не пропагандистской оценке неуместен, так как оценивать нужно в том числе и косвенные активы.

— Все налоги поступали в единый бюджет, после чего перераспределялись. Сколько было выдано Латвии средств, секретом не является, республика после войны была отстроена заново. Были налажены производства, созданы рабочие места, всё это было сделано по передовым технологиям того времени. Кроме того, им был открыт рынок как всего СССР, так и стран Варшавского договора. Сегодня, конечно, их политики, после того как они провели деиндустриализацию, уничтожив все производства в стране, вынуждены говорить, что Прибалтику объедали. На деле всё было ровно наоборот, — считает эксперт.

Как полагает блогер и переводчик Дмитрий Пучков, Латвия не является самостоятельной страной и не может объективно оценивать своё историческое прошлое.

— Важно понимать, что прибалтийскими республиками руководят назначенные на Западе гауляйтеры. Эти люди никогда ничего хорошего не скажут ни о СССР, ни о России. Надо помнить, что это нам не родственники, которым можно что-то прощать, а другие государства, которые ищут повод с нас что-то стрясти. Сегодня они сказали, что кормили весь СССР, завтра скажут, что Россия должна платить, а коллективный Запад их поддержит. Им надо самим постоянно напоминать, что они должны нам за всё на свете, — полагает Пучков.

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Также он отметил, что, по его личным воспоминаниям, жизнь в Прибалтике была зажиточнее, чем жизнь в большинстве советских республик.

— Когда я посещал Прибалтику ещё в советские времена, то всегда поражало, что там были созданы условия максимального благоприятствования. В Прибалтике выпускали отличную радиотехнику, микроавтобусы, да и жили люди сильно богаче, чем в других советских республиках, например в РСФСР, — отметил эксперт.

Развитию сегодняшней Латвии мешают плохие отношения с Россией, полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

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— Прибалтика была историческими воротами СССР на Запад. Таковой она и оставалась даже после распада Советского Союза. Однако три эти бывшие республики позволяют себе по-хамски относиться к России и оскорблять её. Теперь они дождались строительства Россией новых портов в обход расположенных на их территории. А те преимущества, которые были у этих государств ещё десять лет назад, почти нивелированы, остаётся лишь заниматься такими вот историческими инсинуациями перед западными партнёрами, — подчеркнул политолог.