Шестилетний ребёнок погиб от удара молнии в Петербурге

На берегу Финского залива во время грозы молния убила шестилетнего ребёнка, его бабушка и брат тоже получили травмы.

Как стало известно Лайфу, первый вызов в экстренные службы поступил в 18:32. Семья отдыхала на пляже в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, когда разыгралась непогода и начался ливень. Молния ударила в бабушку и внуков, отец и мать не пострадали.

Один из братьев, Андрей Л., скончался на месте от поражения электрическим током. 55-летняя Елена была доставлена в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Шестилетнего Дмитрия Л., брата погибшего, отвезли в детскую городскую больницу № 1 в состоянии средней тяжести. У него зафиксированы электрические ожоги 1–3-й степени, поражено 2,5% поверхности тела в области обеих стоп и левого бедра.