Биржевая стоимость бензина АИ-95 побила исторический максимум. Ожидается взлёт ценников и на заправках

Биржевая стоимость АИ-95 в среду достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Цена АИ-95 по национальному индексу достигла 56,7 тысячи рублей за тонну, оставив позади даже вершины кризисного 2018 года, когда стоимость достигала 56,3 тысячи рублей за тонну.
К слову, разница между стоимостью 92-го и 95-го топлива тоже находится на исторических пределах, сейчас она составляет 7–8 тысяч рублей за тонну. Но если в начале июня рост цены на 92-й бензин замедлился, то сейчас стоимость тоже поползла вверх.
Тем временем опрошенные РБК эксперты предупредили, что вслед за биржевыми вверх пойдут и розничные цены. Правда, насколько изменится ценник на заправках, предсказать трудно.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что цены на бензин на автомобильных заправках продолжают оставаться стабильными. Стоимость бензина не изменилась, а дизельное топливо поднялось в пределах инфляции.