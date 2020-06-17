Биржевая стоимость бензина АИ-95 побила исторический максимум. Ожидается взлёт ценников и на заправках

Биржевая стоимость АИ-95 в среду достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Цена АИ-95 по национальному индексу достигла 56,7 тысячи рублей за тонну, оставив позади даже вершины кризисного 2018 года, когда стоимость достигала 56,3 тысячи рублей за тонну.

К слову, разница между стоимостью 92-го и 95-го топлива тоже находится на исторических пределах, сейчас она составляет 7–8 тысяч рублей за тонну. Но если в начале июня рост цены на 92-й бензин замедлился, то сейчас стоимость тоже поползла вверх.

Тем временем опрошенные РБК эксперты предупредили, что вслед за биржевыми вверх пойдут и розничные цены. Правда, насколько изменится ценник на заправках, предсказать трудно.