"Теряют русскость". Эксперт раскрыл детали жизни потомков династии Романовых

Большинство потомков династии Романовых не проживают в России и даже не знают русский язык. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал специалист в области этикета и протокола Иван Арцишевский.

— Ассоциацию [членов семьи Романовых] сегодня возглавляет Ольга Андреевна Романова. Она праправнучка дочки Александра III. И она англичанка, она не говорит по-русски. Только интерес остался и уважение к истории и семье, — отметил представитель ассоциации.

По его словам, это относится не только к Ольге Романовой, но и к другим членам семьи. При этом, как рассказал Арцишевский, все они любят Россию, переживают за нашу страну и интересуются её судьбой, хоть и теряют свою русскость.