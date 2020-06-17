В "Ростове" вспышка коронавируса. Матч с "Сочи" не состоится

Футбольный клуб "Ростов" сообщил, что по результатам последнего теста коронавирус был выявлен у шестерых игроков основного состава. 42 сотрудника клуба находились с ними в тесном контакте. В связи с этим команда уходит на двухнедельный перерыв.

— "Ростов" был и остаётся приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор, — заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.