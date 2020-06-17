"Была готова бомжевать и есть голубей". В UFC новая звезда из Казахстана

Лас-Вегас, США. Турнир UFC Fight Night. В андеркарде выступает никому не известная Мария Агапова из Казахстана. Для 23-летней девушки это дебют в самом крутом промоушене мира. А ведь ещё буквально вчера ей приходилось бомжевать на улицах Невады.

Мария Агапова — русская, но родом с севера Казахстана — из города Павлодара. Она начала заниматься единоборствами с раннего детства: сначала кикбоксинг, затем бокс. Побеждала на родине, в России и Китае, а затем решила покорять Штаты. В июле 2019 года девушка приехала в Лас-Вегас, чтобы принять участие в бойцовском шоу Даны Уайта, и там её поджидал жестокий провал. Первое в карьере поражение, вылет из шоу и абсолютное отсутствие понимания, как жить дальше.

У Агаповой не осталось ни денег, ни спонсоров, но сдаваться и возвращаться в Казахстан она не планировала. Девушка даже разработала экстремальный план выживания в Штатах: всё, чтобы не отступать от своей мечты.

Были моменты, когда я готова была остаться на улице и жить, где придётся. У меня даже был план, как можно там бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней. Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно было в зале, а вот с ночлегом были проблемы. До того момента, когда у меня появились спонсоры и контракт с UFC, у меня был полностью разработан план, как жить на улице. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой Мария Агапова Первый казахстанский боец UFC

Однако есть голубей всё же не пришлось, с деньгами помогли менеджеры и одноклубники по залу — единственные, кто не отвернулся в трудный момент, рассказывала Агапова в интервью News.ru. Мария не тратила время зря, пытаясь обрести новые связи. И пыталась развиваться в своей второй страсти после ММА — рисовании (это даже приносило какие-то деньги). Квинтэссенция этих двух фактов на снимке: Агапова дарит своё творение легенде смешанных единоборств, действующей чемпионке UFC в полулёгком и легчайшем весе Аманде Нунис.

После поражения Мария стала тренироваться ещё усерднее. Перенимала опыт у бойцов из топовых американских залов и участвовала в турнирах. Её пригласили в главный женский промоушен — Invicta FC. Там Агапова показала свой класс: две сверхубедительные победы над сильными соперницами. Так 23-летняя спортсменка заслужила главный шанс своей жизни — дебют в UFC. Ещё ни одному представителю Казахстана не удавалось пробиться в главный бойцовский промоушен мира. Агапова стала первопроходцем.

Лас-Вегас, США. Турнир UFC Fight Night. В соперницах у Марии американка Ханна Сайферс. Начало боя проходит в стойке: соперницы проверяют друг друга. Затем Агапова идёт в атаку: после пары пропущенных ударов коленом Сайферс уже тяжело дышит. Мария это чувствует и добавляет внезапный хай-кик, и американка уже "плывёт". Захват шеи со спины и впечатляющая победа удушающим приёмом в первом раунде за две минуты и 42 секунды. Хабиб аплодирует стоя.

Сегодня я отвоевала себе свою мечту обратно. За этот год в Америке со мной произошло множество дерьма. Людям нужно было шоу. Люди получили шоу. А я получила свои деньги. Надеюсь, теперь мы все будем счастливы Мария Агапова

There's a new name to learn at flyweight 🇰🇿 #UFCVegas2 pic.twitter.com/oeNZh5vlBn — UFC (@ufc) June 14, 2020