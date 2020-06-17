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Регион
Опубликовано 17 июня 2020, 12:55

Слуцкий пожертвовал на лечение тренера по лёгкой атлетике более 2 млн рублей

Фото © ТАСС / Елагин Сергей

Фото © ТАСС / Елагин Сергей

Футбольного тренера тронуло интервью Евгения Загорулько, в котором он сообщил о дорогостоящем лечении.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий перевёл крупную сумму денег на лечение 77-летнего заслуженного тренера СССР и России по лёгкой атлетике Евгения Загорулько, который на днях в интервью признался в проблемах со здоровьем. Слуцкий лично не знаком с Загорулько, но связался с ним и решил помочь ему в трудную минуту.

Мне пришло сообщение: "Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно". Меня это застало врасплох. Чтобы не быть голословным, я выслал ему отчёты о своём пребывании в ЦКБ, — рассказал "Спорт-Экспрессу" Загорулько. — Я сказал: "Хочешь чем-то помочь — помоги. Нет — никаких проблем". Потом приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Точно окупит всё лечение. Перезвонил ему, и Леонид мне сказал: "Евгений Петрович, мы — тренеры, нас совсем небольшая каста. Мы должны помогать друг другу". Низкий ему поклон. Если выкарабкаюсь и встану к станку, отплачу хорошим результатом.

СМИ отмечают, что Слуцкий перевёл более двух миллионов рублей.

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Кира Громова
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