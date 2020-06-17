Батя Гномыча. Евгений Плющенко высоко взлетел в сборной

Евгений Плющенко всё увереннее чувствует себя в тренерском амплуа. Все привыкли воспринимать его как спортсмена и шоумена, но у самого двукратного олимпийского чемпиона немного другие планы. В 2017 году он открыл собственную академию "Ангелы Плющенко" и уже успел поработать со множеством талантливых спортсменов. Однако появление в его группе двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой окончательно расставило точки над i. Плющенко заявил, что готов отбросить работу над шоу и полностью сосредоточиться на тренерской деятельности.

Признание на уровне Федерации фигурного катания не заставило себя долго ждать: Плющенко впервые в своей карьере удостоился статуса тренера сборной России. Такое повышение было логично, ведь теперь в его руках одна из сильнейших фигуристок мира. А с кем уже успел поработать Евгений и насколько это было успешно?

Аделина Сотникова, 23 года Лучшее достижение с Плющенко: главные роли в ледовых шоу Лучшее достижение без Плющенко: золото Олимпиады Сейчас: завершила карьеру

Аделина Сотникова навсегда вписала своё имя в историю как первая россиянка, выигравшая золото Олимпиады в женском одиночном катании. Её переход в только открывшуюся академию Плющенко в 2017 году не мог остаться без внимания и обеспечил нужный пиар. Вот только дальше красивой рекламы и различных шоу дело не пошло: Сотникова не участвовала в соревнованиях с 2015 года, а три с половиной месяца назад официально завершила карьеру.

Анастасия Тараканова, 16 лет Лучшее достижение с Плющенко: две медали на этапах юниорского Гран-при Лучшее достижение без Плющенко: бронза в финале Гран-при среди юниоров Сейчас: со скандалом ушла из "Ангелов Плющенко"

На юниорском уровне Тараканова разбивала трио Трусовой, Щербаковой и Косторной в финале Гран-при, однако это случалось ещё под руководством Этери Тутберидзе. Перейдя к Евгению Плющенко, Анастасия не особо просела в результатах, но дебют на взрослом уровне не задался. Вскоре фигуристка решила покинуть академию Плющенко, но сделать это мирно не вышло. Сам Плющенко публично обвинил спортсменку в непрофессионализме, ей пришлось оправдываться.

Серафима Саханович, 20 лет Лучшее достижение с Плющенко: пятое место на Гран-при США Лучшее достижение без Плющенко: два серебра юниорского ЧМ Сейчас: ушла из "Ангелов Плющенко"

Саханович — ещё одна спортсменка, которая успела поработать и с Тутберидзе, и с Плющенко. И более успешный период карьеры у неё пришёлся на время, проведённое в "Хрустальном". Тогда Серафима блистала на юниорском уровне, а вот после перехода на взрослый возникли проблемы. Работа с Плющенко не задалась по ряду причин: Саханович жаловалась на травму и жизнь в коммуналке, а после увольнения её тренеров из академии тоже решила оттуда уйти.

Екатерина Рябова, 17 лет Лучшее достижение с Плющенко: шестое место на чемпионате Европы Лучшее достижение без Плющенко: нет Сейчас: всё ещё в академии

Рябова — настоящий долгожитель академии Плющенко, ведь без неё у фигуристки буквально нет никаких достижений. В детстве она представляла Россию, но пробиться в сборную не смогла, тогда и решила поменять спортивное гражданство. Под флагом Азербайджана дела пошли удачнее: две медали на турнирах из категории "челленджер", пятое место на этапе Гран-при в Москве и шестое — на чемпионате Европы в Австрии.

Софья Титова, 11 лет Лучшее достижение с Плющенко: золото первенства России Лучшее достижение без Плющенко: нет Сейчас: всё ещё в академии