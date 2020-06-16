Украинка с 13-м размером груди посвятит карьеру в MMA братьям Кличко

Украинская модель Мила Кузнецова обладает внушительным 13-м размером груди и достаточно популярна у себя в стране и не только, однако с недавних пор она решила начать ещё и карьеру бойца смешанных единоборств. По словам девушки, на такой шаг её вдохновили братья-боксёры Виталий и Владимир Кличко.

— Я была в музее братьев Кличко. Меня провели, показали, рассказали, и я так загорелась этим, что захотела заниматься боксом, — сказала она в интервью телеканалу ТСН.

По словам Милы, вся родня сильно переживает из-за её решения принимать участие в боях ММА, однако сама она не разделяет пессимизма. Мила заявила, что готова стать спортсменкой и драться.

Фото © Instagram / zvezdagramma 1 / 4

Дебют модели в смешанных единоборствах запланирован на сентябрь текущего года. У неё должен состояться выставочный бой в Таиланде, правда, пока имя соперницы не определено.