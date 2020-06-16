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Украинка с 13-м размером груди посвятит карьеру в MMA братьям Кличко

Её первый бой должен состояться в сентябре.

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Фото © Instagram / zvezdagramma

Украинская модель Мила Кузнецова обладает внушительным 13-м размером груди и достаточно популярна у себя в стране и не только, однако с недавних пор она решила начать ещё и карьеру бойца смешанных единоборств. По словам девушки, на такой шаг её вдохновили братья-боксёры Виталий и Владимир Кличко.

Я была в музее братьев Кличко. Меня провели, показали, рассказали, и я так загорелась этим, что захотела заниматься боксом,сказала она в интервью телеканалу ТСН.

По словам Милы, вся родня сильно переживает из-за её решения принимать участие в боях ММА, однако сама она не разделяет пессимизма. Мила заявила, что готова стать спортсменкой и драться.

Фото © Instagram / zvezdagramma

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Дебют модели в смешанных единоборствах запланирован на сентябрь текущего года. У неё должен состояться выставочный бой в Таиланде, правда, пока имя соперницы не определено.

Ранее Лайф сообщал, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры.

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