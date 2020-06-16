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КНДР возобновляет "все виды регулярных военных учений" на границе с Южной Кореей

Ранее было опубликовано видео с моментом подрыва офиса связи двух стран.

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Фото © ТАСС / EPA

Власти КНДР заявили, что планируют вновь начать проводить "все виды регулярных военных учений" возле государственной границы с Южной Кореей. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Ранее Лайф сообщал, что Северная Корея "обрубила" все линии связи с Южной и обвинила её правительство во вбросе агитационных антиправительственных листовок на свою территорию. В КНДР также пообещали осуществить "акт возмездия" за провокацию силами армии страны.

В Сеуле ответили, что не будут пытаться связаться с представителями Пхеньяна с помощью телефонной линии в межкорейском офисе в Кэсоне, пока работа этого пункта не будет восстановлена.

Позже было опубликовано видео с моментом подрыва офиса связи на границе КНДР и Южной Кореи. В Министерстве обороны Республики Корея сообщили, что круглосуточно наблюдают за положением войск КНДР, чтобы не допустить агрессии в свой адрес со стороны соседнего государства. Там добавили, что в случае военной агрессии готовы дать жёсткий отпор.

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