На Кубани контроль для приезжающих туристов ослабят с 21 июня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 21 июня власти региона собираются ослабить контроль для въезжающих в область туристов, а также им будет разрешено свободно перемещаться по территории Кубани. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-1".

Кондратьев подчеркнул, что данное решение связано с тем, что в крае уже начали работу предприятия санаторно-курортной отрасли.

— Но температура при въезде в край будет обязательно замеряться, тест на коронавирус будет браться, ну а дальше уже никаких препятствий для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы должны будем знать, — в какое место непосредственно едет тот или иной гость края, — сообщил глава региона.