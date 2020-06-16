НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Центре Гамалеи рассказали о сроках испытания вакцины от коронавируса

Отмечается, что препарат будет введён человеку несколько раз за исследование.

409

Фото © Pixabay

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания на людях вакцины от коронавирусной инфекции, которую они разработали, займут полтора месяца. Об этом он рассказал в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале.

Они займут около полутора месяцев. Фактически в течение 28 дней будет находиться испытуемый в стационаре, — подчеркнул Гинцбург.

По его словам, данная вакцина будет вводиться несколько раз: в нулевой день испытаний и на 21-й день исследования. Гинцбург отметил, что за это время будет оценена её безопасность и способность защищать людей от CoViD-19.

После этого документы поступают обратно в Минздрав и соответствующие эксперты Минздрава оценивают пользу по отношению к риску, и только после этого препарат может рассчитывать, что он увидит свет, то есть поступит в гражданский оборот, — поведал директор центра.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в Центре им. Гамалеи, начнутся 17 июня. По его словам, соответствующее разрешение уже выдано, а также вопрос согласован этической комиссией.

Выбор редакции

Loading...