В Центре Гамалеи рассказали о сроках испытания вакцины от коронавируса

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания на людях вакцины от коронавирусной инфекции, которую они разработали, займут полтора месяца. Об этом он рассказал в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале.
— Они займут около полутора месяцев. Фактически в течение 28 дней будет находиться испытуемый в стационаре, — подчеркнул Гинцбург.
По его словам, данная вакцина будет вводиться несколько раз: в нулевой день испытаний и на 21-й день исследования. Гинцбург отметил, что за это время будет оценена её безопасность и способность защищать людей от CoViD-19.
— После этого документы поступают обратно в Минздрав и соответствующие эксперты Минздрава оценивают пользу по отношению к риску, и только после этого препарат может рассчитывать, что он увидит свет, то есть поступит в гражданский оборот, — поведал директор центра.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в Центре им. Гамалеи, начнутся 17 июня. По его словам, соответствующее разрешение уже выдано, а также вопрос согласован этической комиссией.