Мурашко: Наличие иммунитета к коронавирусу у более 45% населения прервёт его передачу

Наличие иммунитета к CoViD-19 более чем у 45% населения прервёт его передачу. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

— Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50–60%, уже гарантирует прерывание цепочки, — сказал Мурашко.