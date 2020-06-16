Мурашко: Наличие иммунитета к коронавирусу у более 45% населения прервёт его передачу

Наличие иммунитета к CoViD-19 более чем у 45% населения прервёт его передачу. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала.
— Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50–60%, уже гарантирует прерывание цепочки, — сказал Мурашко.
Напомним, ранее Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в Центре им. Гамалеи, начнутся 17 июня. По словам министра здравоохранения России, соответствующее разрешение уже выдано, а также вопрос согласован этической комиссией.