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Мурашко: Наличие иммунитета к коронавирусу у более 45% населения прервёт его передачу

В Центре Гамалеи 17 июня уже начнутся клинические испытания вакцины от заболевания.

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Фото © ТАСС / Sergey Nikolaev / NurPhoto via Getty Images

Наличие иммунитета к CoViD-19 более чем у 45% населения прервёт его передачу. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50–60%, уже гарантирует прерывание цепочки, — сказал Мурашко.

Напомним, ранее Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в Центре им. Гамалеи, начнутся 17 июня. По словам министра здравоохранения России, соответствующее разрешение уже выдано, а также вопрос согласован этической комиссией.

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