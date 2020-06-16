В России за прошедшие сутки выявили 8248 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердился ещё у 8248 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 35,8% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

В пятёрку лидеров по новым зафиксированным случаям коронавируса вошли Москва (+1416), Подмосковье (+694), Иркутская область (+319), Санкт-Петербург (+234) и Свердловская область (+231).

Стоит отметить, что число людей, полностью поборовших болезнь за прошедшие сутки, превышает количество выявленных случаев и составляет 9767. За всё время от CoViD-19 выздоровело 294 306 человек.