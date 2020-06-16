В Японии заговорили о ещё одном возможном переносе Олимпийских игр

В случае если мировая ситуация с эпидемией коронавируса не улучшится и не позволит провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году, необходимо будет проработать вопрос о ещё одной отсрочке соревнований. Об этом в интервью изданию "Никкан спортс" рассказал член оргкомитета Игр Харуюки Такахаси.
— Мы стремимся к тому, чтобы провести Игры летом 2021 года. Нам крайне необходимо избежать отмены Олимпиады, — отметил он.
По словам Такахаси, в противном случае это нанесёт огромный урон не только японской, но и мировой экономике.
Ранее глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори заявлял, что если к лету 2021 года не получится побороть коронавирусную инфекцию, то Игры в Токио придётся вовсе отменить.
Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за CoViD-19 было принято решение о переносе соревнований на год, теперь они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.