В Японии заговорили о ещё одном возможном переносе Олимпийских игр

В случае если мировая ситуация с эпидемией коронавируса не улучшится и не позволит провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году, необходимо будет проработать вопрос о ещё одной отсрочке соревнований. Об этом в интервью изданию "Никкан спортс" рассказал член оргкомитета Игр Харуюки Такахаси.

— Мы стремимся к тому, чтобы провести Игры летом 2021 года. Нам крайне необходимо избежать отмены Олимпиады, — отметил он.

По словам Такахаси, в противном случае это нанесёт огромный урон не только японской, но и мировой экономике.

Ранее глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори заявлял, что если к лету 2021 года не получится побороть коронавирусную инфекцию, то Игры в Токио придётся вовсе отменить.