В России прогнозируют масштабные природные пожары на этой неделе

— На предстоящей неделе наиболее масштабные очаги природных пожаров, в том числе от палов сухой растительности, прогнозируются на территории Камчатского края, Республики Калмыкия, юга Республики Тыва, Астраханской, Оренбургской, Брянской, Курской, Мурманской и Иркутской областей, — говорится в заявлении начальника, опубликованном на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Также сообщается, что на территории России уже зафиксировано более семи тысяч лесных пожаров, что на 8% меньше, чем в аналогичный период в прошлом году. Однако в Сибири и на Дальнем Востоке снижение составляет всего лишь 2%, хотя запасов снега и количества осадков в этом году больше аналогичного периода прошлого года на 15–20%.