В Забайкалье четыре человека утонули, спасая из реки тонущую девочку

По данным ведомства, девочка отдыхала с компанией родственников на берегу реки, они бросились к ней, когда она начала тонуть, вместе с ними на помощь поспешили трое рыбаков. В конечном итоге ребёнок был спасён, однако трое мужчин и женщина в возрасте 41, 58 и 64 лет погибли. По предварительным данным, они были в состоянии алкогольного опьянения.