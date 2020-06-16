В Забайкалье четыре человека утонули, спасая из реки тонущую девочку

В Забайкальском крае четыре человека утонули при попытке вытащить из реки тонущего несовершеннолетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
— Тела трёх утонувших извлечены, ведутся поиски четвёртого, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, девочка отдыхала с компанией родственников на берегу реки, они бросились к ней, когда она начала тонуть, вместе с ними на помощь поспешили трое рыбаков. В конечном итоге ребёнок был спасён, однако трое мужчин и женщина в возрасте 41, 58 и 64 лет погибли. По предварительным данным, они были в состоянии алкогольного опьянения.
В региональном СУ СКР расследование обстоятельств трагедии было взято на контроль, следователи провели осмотр места происшествия и опрос свидетелей, тела трёх мужчин направлены на судмедэкспертизу. Дальнейшее решение будет приниматься по результатам проверки.