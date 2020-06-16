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Почти три четверти российских компаний намерены продолжать работать на удалёнке

При этом работодатели выделяют и ряд проблем, которые появляются в связи с таким форматом деятельности.

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Большая часть российских компаний намерены продолжать трудиться с использованием дистанционного формата работы. Такие данные опроса сервиса "Битрикс24" публикует RT.

Отмечается, что за продолжение работы на удалёнке высказалось 74% работодателей. Из них 59% намерены перевести в такой формат лишь часть сотрудников, а 15% — и вовсе весь штат.

Говоря о плюсах, в компаниях отметили существенную экономию времени на дорогу и трат на обеденные перерывы, а также возможность нанимать сотрудников из разных точек страны.

Главным же минусом организации назвали отсутствие контакта и возможности контролировать подчинённых.

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