Почти три четверти российских компаний намерены продолжать работать на удалёнке

Большая часть российских компаний намерены продолжать трудиться с использованием дистанционного формата работы. Такие данные опроса сервиса "Битрикс24" публикует RT.
Отмечается, что за продолжение работы на удалёнке высказалось 74% работодателей. Из них 59% намерены перевести в такой формат лишь часть сотрудников, а 15% — и вовсе весь штат.
Говоря о плюсах, в компаниях отметили существенную экономию времени на дорогу и трат на обеденные перерывы, а также возможность нанимать сотрудников из разных точек страны.
Главным же минусом организации назвали отсутствие контакта и возможности контролировать подчинённых.