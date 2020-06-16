Япония приостанавливает развёртывание американских систем ПРО

Правительство Японии приняло решение временно приостановить развёртывание на территории страны комплексов ПРО Aegis Ashore. Об этом на встрече с журналистами заявил японский министр обороны Таро Коно.

— Учитывая стоимость и сроки, мы приняли решение приостановить процесс, пока противоракетная оборона будет осуществляться за счёт кораблей, которые оснащены аналогичными комплексами, — сказал он.

По его словам, Минобороны уже оповестило о своём решении премьер-министра страны Синдзо Абэ, а также губернаторов префектур, в которых планировалось размещение. Он также отметил, что ключевой причиной отмены послужило техническое несовершенство вооружений: во время пуска разгонная ступень ракеты может вылететь за пределы полигона. И даже последнее обновление ПО не смогло решить эту проблему.